Ратас примет участие в международной конференции. Хельме считает, что она — часть Теории заговора(43)
Премьер-министр Юри Ратас посетит Бильдербергская конференцию. По словам Хельме, там, помимо прочего, хотят создать Мировое правительство.
Премьер-министр Юри Ратас посетит Бильдербергская конференцию. По словам Хельме, там, помимо прочего, хотят создать Мировое правительство.
”Бильдербергская группа — серия ежегодных встреч, в которой принимают участие 120-150 представителей сфер политики, образования, медиа, финансов, производства и предпринимательства из Европы и Северной Америки. На встрече обсуждаются на международном уровне актуальные темы и крупные вызовы. Для Эстонии важно активно участвовать во встречах на международном уровне”, — сказал директор по внешней коммуникации Урмас Сеавер.
Он также добавил, что дата мероприятия пока неизвестна.
Март Хельме в эфире своей редиопередаче говорил о роли Бильдерберга в создании Мирового правительства. ”Эти люди на самом деле решают, какие партии и каких политиков поддержать в разных странах”, — заявил консерватор.
Сегодня вечером Ратас также выступит на конференции, посвященной европейскому будущему, в местном Университете имени Лучиана Благи.
Премьер-министр Юри Ратас назвал символичным тот факт, что руководители стран ЕС обсуждают планы на будущее именно 9 мая, когда празднуется День Европы. ”Государства Европейского союза в последние годы демонстрировали единство и силу во многих вопросах и перед лицом различных испытаний. И в будущем нам следует больше исходить из интересов людей, чтобы всем стало еще лучше жить в Европе”, — заявил Ратас. ”Пятнадцать лет, в течение которых Эстония является членов Европейского союза, повысили наш уровень жизни, в несколько раз увеличили зарплаты и пенсии. Эстонская экономика также выросла в несколько раз, а развитие наших сельских регионов получило значительную поддержку. Теперь мы продолжаем работать во имя того, чтобы так было и в дальнейшем”, — сказал премьер-министр.
Ратас подчеркнул также важность укрепления конкурентоспособности ЕС в мировом масштабе и важность отстаивания общих интересов и идеалов во всем мире.
Завтра на проходящем 9 мая неофициальном саммите лидеры стран ЕС будут обсуждать цели на следующие пять лет в области безопасности, экономики, окружающей среды и международного сотрудничества.
В начале саммита в планах участников также традиционный обмен мнениями с главой Европейского парламента Антонио Таяни.
После дискуссии в Сибиу председатель Европейского совета Дональд Туск представит лидерам ЕС черновик стратегии действий на 2019-2024 год, которую руководители государств и правительств должны будут принять на встрече в июне. Стратегия задаст направление всей работе Европейского союза на следующие пять лет, после того, как к работе приступят новые составы Европейского парламента и Европейской комиссии.
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