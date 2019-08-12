12.08.2019, 19:51

Ратас пригласил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен посетить Эстонию


rus.delfi.ee
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Ратас пригласил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен посетить Эстонию
Foto: Luigi Mistrulli/SIPA

премьер-министра Юри Ратаса состоялся сегодня телефонный разговор с будущей председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен на тему возможностей сотрудничества и политических приоритетов будущей главы Еврокомиссии.

Также Ратас и фон дер Ляйен успели обсудить вопросы климата и крупных проектов в области энергетики и транспортной инфраструктуры. Премьер-министр Ратас пригласил фон дер Ляйен посетить Эстонию.

По словам премьер-министра Юри Ратаса, поднятые Урсулой фон дер Ляйен темы — стабильный экономический рост, борьба с изменениями климата, дигитализация, безопасность и отстаивание общих интересов на мировой арене — актуальны и важны и для Эстонии. ”Европейская комиссия играет ведущую роль в развитии многих тем, которые будут влиять на ежедневное благополучие людей как сегодня, так и десятилетия спустя. Будь то поддержка малого и среднего бизнеса, применение социальных гарантий, укрепление демократических процессов или защита европейского образа жизни”, — сказал премьер-министр. Ратас также отметил желание будущей главы Европейской комиссии добиваться того, чтобы экономика Европейского союза соответствовала цифровой эре, а также укреплять нашу кибербезопаность.

”Я очень поддерживаю стремление будущей председателя комиссии более серьезно сосредоточиться на вопросах климата и политике по охране окружающей среды. Эстонское правительство также сделало эти вопросы своим политическим приоритетом и в первые сто дней у власти занималось этим вопросом больше, чем какое-либо из предыдущих правительств. Как сказала Урсула фон дер Ляйен, в этой области мы должны действовать вместе, как и пристало европейцам”, — отметил Ратас.

Во время беседы Ратаса и фон дер Ляйен речь шла также об эстонском кандидате на пост члена Европейской комиссии.

Кроме того, значительное место в беседе Ратаса и фон дер Ляйен занимали важные для стран Балтии проекты в области энергетики и инфраструктуры. ”Надеюсь, что строительство Rail Baltic и синхронизация электросетей Эстонии, Латвии и Литвы с материковой Европой к 2025 году останутся важными и для следующего состава Европейской комиссии”, — сказал Ратас и подчеркнул важность финансирования этих проектов из следующего долгосрочного бюджета Европейского союза 2021 года.

”Cинхронизация балтийских электросетей с материковой Европой является одним из ключевых проектов по завершению создания энергетического союза. Также это важно с точки зрения энергетической безопасности как Эстонии, Латвии и Литвы, так и Европы в целом”, — сказал Ратас. ”Строительство железнодорожной трассы Rail Baltic является для нас транспортным проектом века, который поможет нам реально стать частью европейского внутреннего рынка. Это важно для нашей лучшей экономической и политической интеграции с Европой, а также для безопасности нашего региона”, — добавил премьер-министр.

Также одной из тем телефонной беседы был выход Великобритании из Европейского союза.

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