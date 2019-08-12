Ратас пригласил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен посетить Эстонию

Также Ратас и фон дер Ляйен успели обсудить вопросы климата и крупных проектов в области энергетики и транспортной инфраструктуры. Премьер-министр Ратас пригласил фон дер Ляйен посетить Эстонию.
По словам премьер-министра Юри Ратаса, поднятые Урсулой фон дер Ляйен темы — стабильный экономический рост, борьба с изменениями климата, дигитализация, безопасность и отстаивание общих интересов на мировой арене — актуальны и важны и для Эстонии. ”Европейская комиссия играет ведущую роль в развитии многих тем, которые будут влиять на ежедневное благополучие людей как сегодня, так и десятилетия спустя. Будь то поддержка малого и среднего бизнеса, применение социальных гарантий, укрепление демократических процессов или защита европейского образа жизни”, — сказал премьер-министр. Ратас также отметил желание будущей главы Европейской комиссии добиваться того, чтобы экономика Европейского союза соответствовала цифровой эре, а также укреплять нашу кибербезопаность.
”Я очень поддерживаю стремление будущей председателя комиссии более серьезно сосредоточиться на вопросах климата и политике по охране окружающей среды. Эстонское правительство также сделало эти вопросы своим политическим приоритетом и в первые сто дней у власти занималось этим вопросом больше, чем какое-либо из предыдущих правительств. Как сказала Урсула фон дер Ляйен, в этой области мы должны действовать вместе, как и пристало европейцам”, — отметил Ратас.
В России создали уникальный двигатель для автомобилей
«Не зря руки отрубил»: на Грачеву обрушились в соцсетях
Названы предметы, которые нужно срочно выложить из багажника
Роковую ошибку совершают все владельцы банковских карт