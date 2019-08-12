Ратас пригласил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен посетить Эстонию

Во время беседы Ратаса и фон дер Ляйен речь шла также об эстонском кандидате на пост члена Европейской комиссии.

Кроме того, значительное место в беседе Ратаса и фон дер Ляйен занимали важные для стран Балтии проекты в области энергетики и инфраструктуры. ”Надеюсь, что строительство Rail Baltic и синхронизация электросетей Эстонии, Латвии и Литвы с материковой Европой к 2025 году останутся важными и для следующего состава Европейской комиссии”, — сказал Ратас и подчеркнул важность финансирования этих проектов из следующего долгосрочного бюджета Европейского союза 2021 года.

”Cинхронизация балтийских электросетей с материковой Европой является одним из ключевых проектов по завершению создания энергетического союза. Также это важно с точки зрения энергетической безопасности как Эстонии, Латвии и Литвы, так и Европы в целом”, — сказал Ратас. ”Строительство железнодорожной трассы Rail Baltic является для нас транспортным проектом века, который поможет нам реально стать частью европейского внутреннего рынка. Это важно для нашей лучшей экономической и политической интеграции с Европой, а также для безопасности нашего региона”, — добавил премьер-министр.

Также одной из тем телефонной беседы был выход Великобритании из Европейского союза.