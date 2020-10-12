Ратас представил парламенту долговременную стратегию развития страны ”Эстония 2035”

Ратас заявил, передавая стратегию развития, что документ составлялся более чем два года усилиями почти 17 000 людей, поскольку будущее Эстонии заслуживает широкого обсуждения. ”В течение этих двух лет по всей Эстонии состоялось более 30 рабочих обсуждений и всеэстонский сбор идей, в ходе которого помимо политиков, чиновников, ученых и представителей гражданских организаций свое мнение смогли высказать многие жители Эстонии. Процесс составления ”Эстонии 2035” был более открытым, чем обычно бывает при составлении касающихся формирования политик документов, и я надеюсь, что такое совместное творчество в дальнейшем станет новой нормой”, — сказал премьер-министр.

По словам премьер-министра, ”Эстония 2035” поддерживает сотрудничество правительства и парламента, объединяет в одно целое стратегическое планирование и формирование политик в различных областях, а также принципы их финансирования. По словам Ратаса, стратегия интегрирована с европейской полугодовой экономической координацией, она ляжет в основу планирования средств Европейского союза и задаст направление претворению в жизнь в Эстонии всемирных целей сберегающего развития. ”Цель стратегии развития — гарантировать, чтобы Эстония и в будущем была демократической и безопасной страной, в которой обеспечивается жизнеспособность эстонского языка, нации и культуры”, — сказал он.

Стратегия ”Эстония 2035” ставит пять равных по важности целей: Эстония — это страна умных, деятельных и заботящихся о своем здоровье людей; эстонское общество является заботливым, готовым к сотрудничеству и открытым; Эстония считается с потребностями всех членов общества, в ней безопасная и благоприятная жилая среда; эстонская экономика — сильная, новаторская и ответственная, а сама Эстония — прогрессивно мыслящая, вызывающая доверие и ставящая во главу угла человека страна.

”Увеличивая жизнеспособность эстонской нации, языка и культуры, и развивая демократическое и безопасное государство, было бы неразумно забывать об этих целях. Трудно возразить что-либо и против желания жить в государстве, население которого деятельно, общество — заботливо, жилая среда учитывает все потребности, экономика — инновационная, а государственное управление ориентировано на потребности человека”, — сказал Ратас и подчеркнул, что все эти цели нужно иметь в виду, принимая решения на уровне как Рийгикогу, так и правительства.