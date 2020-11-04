Ратас предложил свою формулировку вопроса для референдума на тему брака

Премьер-министр Эстонии и председатель Центристской партии Юри Ратас, выступая в эфире Vikerraadio, предложил свою формулировку вопроса референдума на тему брака, пишет rus.err.
Юри Ратас предложил следующий вариант: "Брак в Эстонии должен остаться союзом мужчины и женщины?"
Премьер пояснил, что если большинство проголосует за ответ "Нет", то у Рийгикогу будет возможность, но не обязательство внести изменения в Закон о семье.
"А если большинство ответит "Да", то это уже юридически обязывает, и Рийгикогу не может изменить определение брака в Законе о семье", — заявил Ратас.
"В Центристской партии всегда были разные мнения. Подавляющее большинство поддерживает позицию, что брак — это союз между мужчиной и женщиной. Но, конечно, в партии есть и те, кто поддерживает расширение прав на брак. Лично я сторонник традиционной семейной модели. У меня четыре ребенка, я 15 лет в церковном браке", — сказал премьер-министр.
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