Ратас предложил свою формулировку вопроса для референдума на тему брака

Юри Ратас предложил следующий вариант: "Брак в Эстонии должен остаться союзом мужчины и женщины?"

Премьер пояснил, что если большинство проголосует за ответ "Нет", то у Рийгикогу будет возможность, но не обязательство внести изменения в Закон о семье.

"А если большинство ответит "Да", то это уже юридически обязывает, и Рийгикогу не может изменить определение брака в Законе о семье", — заявил Ратас.

"В Центристской партии всегда были разные мнения. Подавляющее большинство поддерживает позицию, что брак — это союз между мужчиной и женщиной. Но, конечно, в партии есть и те, кто поддерживает расширение прав на брак. Лично я сторонник традиционной семейной модели. У меня четыре ребенка, я 15 лет в церковном браке", — сказал премьер-министр.

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