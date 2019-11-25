Ратас предложил освободить министра Ярвика от занимаемой должности

Правительство на внеочередном телефонном заседании обсудило решения относительно министра сельской жизни Марта Ярвика (EKRE) и канцлера Иллара Леметти.
Канцлера Леметти решили освободить от должности по ходатайству министра Ярвика в связи с несложившимся сотрудничеством.
Сегодня в 10:40 премьер-министр Юри Ратас дал пресс-конференцию, где сообщил, что предложил освободить и Ярвика от должности министра. "Теперь EKRE должна предложить нового и достойного кандидата".
"Март Ярвик своими словами, поступками и в некоторых случаях также бездействием создал проблемы. У Ярвика нет возможности исполнять обязанности эффективным образом", - сказал Ратас.
Ярвик еще сегодня утром отказался уходить добровольно. Уходящий министр получит компенсацию, заверил Ратас. Получит компенсацию и освобожденный от должности канцлер, обоим предусмотрена компенсация в размере зарплаты за шесть месяцев.
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