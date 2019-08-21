Ратас предлагал Вакра должность старейшины Нымме. Кылварт сказал ”нет”

Как Ратас, так и Кылварт, комментируя ситуацию, отмечает, что никакого серьезного противостояния между ними по этому вопросу не было. ”Команда была уже укомплектована”, — говорит Кылварт. ”Это было наше общее решение”, — отмечает Ратас. По его словам, в итоге как он, Кылварт, так и сам Вакра пришли к мнению, что лучше все останется на своих местах.

Отмечается, что данная должность для Вакра особой притягательности не имела. Министерский портфель — другое дело, а идти против мэра ради должности старейшины района — идея не из лучших. Один знакомый-центрист так и посоветовал Вакра не принимать должность, поскольку возможности продолжить отсюда политическую карьеру не будет.

Так Вакра остался в Социал-демократической партии. Сейчас он работает советником евродепутата Свена Миксера.

По части отношений Юри Ратаса и Михаила Кылварта спекулируют многие. Если Юри Ратас вдруг покинет пост председателя центристов, то кто сможет занять его место? Кадри Симсон? Майлис Репс? Михаил Кылварт? У Кылварта единственного в руках исполнительная власть. Таллинн для центристов очень важен. Здесь имеется много различных благ и должностей, которые помогают людям продвигаться на карьерной лестнице и получать премии. В связи этим растет и влияние Кылварта в партийном аппарате.

Поговаривают, что внутри партии люди негласно делятся на ”людей Юри” и ”людей Михаила”. Например, Ратас выдвигал на пост старейшины Пыхья- Таллинна Юлианну Юрченко, которая в свое время поддерживала его в борьбе против Сависаара. Но место ушло Пеэтеру Ярвелайду, ”человеку Михаила”.

Ратас и Кылварт спекуляции о ”своих” людях не поддерживают. ”Нет-нет-нет”, — говорит Кылварт. Он отмечает, что это естественно, что как мэр он больше имеет дело с таллиннскими центристами. При этом, по его словам, он тесто сотрудничает и с премьер-министром, и с другими министрами из Центристской партии. О тесном сотрудничестве между Тоомпеа и Таллинном говорит о Ратас.

Издание отмечает, что, скорее всего, разговоры о тесной конкуренции между Ратасом и Кылвартом преувеличены. Разногласия по мелочам ничего не значат, главное — оставаться в одной лодке по важным вопросам.