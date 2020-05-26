26.05.2020, 14:42
Ратас предлагает разрешить театрам заполнять свои залы на 50%
Премьер-министр Юри Ратас предложил изменить действующие в отношение эстонских театров ограничения, пишет RusERR.
Премьер-министр Юри Ратас предложил изменить действующие в отношение эстонских театров ограничения, пишет RusERR.
Если сейчас в залах театров одновременно могут находиться до 50 человек, то Ратас предлагает разрешить заполнять их на 50% от максимально возможной вместимости, но с соблюдением правила "2+2", сообщил во вторник портал ERR.ee.
По словам Юри Ратаса, правительство обсудит его предложение в четверг.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Коронавирус: китайские ученые сообщили плохую новость для мужчин
Как живёт экс-пленница маньяка, просидевшая в бункере 4 года
Выпадала розетка: Муж придумал, как закрепить ее без саморезов
Стали известны последние слова умершего от COVID физика-ядерщика