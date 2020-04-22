Ратас предлагает продлить чрезвычайное положение минимум на две недели

Урве Тийдус спросила Юри Ратаса о приоритетах стратегии выхода из кризиса. Она попросила премьер-министра ответить конкретно и не прибегая к дипломатии, какие решения были приняты в рамках стратегии выхода из кризиса в отношении ближайших дней и недель. Кроме того, депутат спросила, какова степень приоритетности перезапуска экономики в этом процессе.

Ратас сослался на заседание правительственной комиссии по кризису, которое состоялось 21 апреля. На нем участники отметили, что по состоянию на 20 апреля в Эстонии наблюдалось снижение заболеваемости. Это, несомненно, — положительное явление. ”Я — самый большой сторонник скорейшего прекращения мер. Но текущие показатели инфицирования этого пока не позволяют”.

Ратас отметил, что стратегия выхода из кризиса, вызванного вирусом COVID-19, в принципе, разработана. ”В скорейшем порядке мы передадим эту информацию Рийгикогу, общественности и заинтересованным группам, чтобы обсудить ее в ближайшие дни”, — сказал премьер-министр.

Ратас сказал, что все меры по смягчению ограничений и выходу из кризиса распределены в порядке приоритета. ”Безусловно, определенные особые условия останутся в силе. Это касается правила 2+2 и средств индивидуальной защиты для работников. С точки зрения открытия торговых центров важно требование к проведению дезинфекции”, — сказал Ратас. Он добавил, что сейчас никто не может назвать конкретные даты. ”В конечном итоге, наиболее важными являются жизнь и здоровье. Мы зависим от того, как распространяется вирус и течет заболевание”.

Ратас отметил, что сохранение чрезвычайного положения будет обсуждаться завтра. ”В нынешней ситуации я предложил продлить чрезвычайное положение. Как долго оно будет сохраняться — обсудим завтра-послезавтра. Я считаю, что минимальный срок продления — две недели”.

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Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!