05.06.2019, 16:35
Ратас предлагает кандидатуру Кадри Симсон на пост представителя Эстонии в Еврокомиссии(17)
На заседании правительства в четверг по предложению премьер-министра Юри Ратаса будет обсуждаться назначение Кадри Симсон (Центристская партия) кандидатом в следующем составе Еврокомиссии, и в этом составе, если освободится место представителя от Эстонии.
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