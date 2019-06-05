Ратас предлагает кандидатуру Кадри Симсон на пост представителя Эстонии в Еврокомиссии

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Kadri Simson Foto: Priit Simson

На заседании правительства в четверг по предложению премьер-министра Юри Ратаса будет обсуждаться назначение Кадри Симсон (Центристская партия) кандидатом в следующем составе Еврокомиссии, и в этом составе, если освободится место представителя от Эстонии.