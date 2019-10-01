Ратас позвонил украинскому премьеру и выразил поддержку реформам и суверенитету Украины

Ратас поздравил Гончaрука с тем, что ему удалось получить самый сильный мандат за всю историю Украины. По словам эстонского премьер-министра, это свидетельствует о том, что люди жаждут перемен. «У вашего правительства впечатляющий план реформ. Если вам удастся его осуществить, уже через несколько лет Украина станет страной с гораздо более сильной и эффективной экономикой», - сказал Ратас.

«По своему опыту я знаю, насколько важно при этом заручиться широкой поддержкой народа реформам, - добавил он. – Гражданское общество – это лучший двигатель перемен к лучшему». По словам Ратаса, Эстония готова продолжать делиться с Украиной опытом и всячески ей помогать, например, в строительстве э-государства и сфере административного управления.

Ратас заверил Гончарука, что Эстония продолжает решительно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, и в заключение пригласил украинского премьер-министра посетить Эстонию. Уже этой осенью в Таллинн прибудет с визитом президент Украины Владимир Зеленский.