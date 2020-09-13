Ратас поздравил бабушек и дедушек

"Прекрасного Дня бабушек и дедушек! Сегодня мы можем сделать что-то особенное, чтобы глаза наших бабушек и дедушек сияли, а сердца улыбались. Еще лучше, если мы будем ценить и оберегать их от всего сердца и во все последующие дни", — написал Ратас в Facebook.

По его словам, в это особое время при общении с бабушками и дедушками нам следует на каждом шагу учитывать, как мы можем защитить их от коронавируса.

День бабушек и дедушек — национальный праздник Эстонии, который отмечается во второе воскресенье сентября с 2010 года, чтобы отблагодарить бабушек и дедушек за воспитание детей и внуков, заботу и любовь.