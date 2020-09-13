13.09.2020, 12:20

Ратас поздравил бабушек и дедушек


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Valitsuse pressikonverents 23.07.2020
Valitsuse pressikonverentsFoto: Kiur Kaasik

По состоянию на начало этого года в Эстонии проживало 227 700 бабушек и 132 200 дедушек. Это означает, что бабушки и дедушки составляют 27% населения. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас поздравил бабушек и дедушек.

"Прекрасного Дня бабушек и дедушек! Сегодня мы можем сделать что-то особенное, чтобы глаза наших бабушек и дедушек сияли, а сердца улыбались. Еще лучше, если мы будем ценить и оберегать их от всего сердца и во все последующие дни", — написал Ратас в Facebook.

По его словам, в это особое время при общении с бабушками и дедушками нам следует на каждом шагу учитывать, как мы можем защитить их от коронавируса.

День бабушек и дедушек — национальный праздник Эстонии, который отмечается во второе воскресенье сентября с 2010 года, чтобы отблагодарить бабушек и дедушек за воспитание детей и внуков, заботу и любовь.

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