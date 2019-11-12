Ратас потребовал от Каллас извинений за обвинение в подготовке госизмены

Премьер-министр Юри Ратас потребовал от лидера оппозиционной Партии реформ Каи Каллас извинений за ее высказывание ERR.
Ратас отметил, что он работал на благо Эстонии на посту премьера три года при двух разных правительствах.
"Сегодня лидер оппозиции Кая Каллас по сути обвиняет меня в подготовке госизмены. Это серьезное личное нападение, которое нуждается в серьезных доказательствах или в публичном извинении", — сказал Ратас.
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