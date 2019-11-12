Ратас потребовал от Каллас извинений за обвинение в подготовке госизмены

Ратас отметил, что он работал на благо Эстонии на посту премьера три года при двух разных правительствах.

"Сегодня лидер оппозиции Кая Каллас по сути обвиняет меня в подготовке госизмены. Это серьезное личное нападение, которое нуждается в серьезных доказательствах или в публичном извинении", — сказал Ратас.