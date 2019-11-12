Ратас потребовал от Каллас извинений за обвинение в готовности к госизмене

Ратас отметил, что он работал на благо Эстонии на посту премьера три года при двух разных правительствах.

"Сегодня лидер оппозиции Кая Каллас по сути обвиняет меня в готовности к госизмене. Это серьезное личное нападение, которое нуждается в серьезных доказательствах или в публичном извинении", — сказал Ратас.

Ратас указал, что Каллас сказала ERR: "Глядя на все то, что он совершил как премьер-министр, то Юри Ратас как премьер-министр продал бы Эстонию при первой возможности, если бы он мог остаться премьер-министром, и я считаю, что это не в интересах Эстонии".