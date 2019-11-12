Ратас потребовал от Каллас извинений за обвинение в готовности к госизмене(56)
Премьер-министр Юри Ратас потребовал от лидера оппозиционной Партии реформ Каи Каллас извинений за ее высказывание ERR.
Премьер-министр Юри Ратас потребовал от лидера оппозиционной Партии реформ Каи Каллас извинений за ее высказывание ERR.
Ратас отметил, что он работал на благо Эстонии на посту премьера три года при двух разных правительствах.
"Сегодня лидер оппозиции Кая Каллас по сути обвиняет меня в готовности к госизмене. Это серьезное личное нападение, которое нуждается в серьезных доказательствах или в публичном извинении", — сказал Ратас.
Ратас указал, что Каллас сказала ERR: "Глядя на все то, что он совершил как премьер-министр, то Юри Ратас как премьер-министр продал бы Эстонию при первой возможности, если бы он мог остаться премьер-министром, и я считаю, что это не в интересах Эстонии".
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