03.04.2020, 22:21

Ратас пообещал местным самоуправлениям выделить в дополнительном бюджете значительные средства


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Ратас пообещал местным самоуправлениям выделить в дополнительном бюджете значительные средства
Фото: Коммуникационное бюро правительства

Руководитель чрезвычайного положения Юри Ратас в ближайшие недели с помощью видеомоста свяжется со всеми 79 руководителями местных самоуправлений Эстонии и представителями тамошних семейных врачей или больниц, чтобы обсудить совместную борьбу с коронавирусом. Сегодня премьер-министр побеседовал также с региональными управляющими работами по чрезвычайному положению.

Региональные управляющие, назначенные для выполнения распоряжений руководителя чрезвычайного положения, обсудили с премьер-министром ситуацию в домах по уходу, а также то, как пожилым людям обеспечивается возможность справляться с повседневными нуждами. Речь для также об апрельских школьных каникулах и ситуации в приютах.

”Я заверил руководителей Пыхьяского, Лыунаского, Идаского и Лаэнеского спасательных регионов, а также Сааремааского спасательного округа, что мы держим под пристальным вниманием все дома престарелых в Эстонии. Часть прибывших в Эстонию средств индивидуальной защиты пойдет именно в учреждения социальной системы, чтобы было возможно защитить как их персонал, так и жильцов, — сказал премьер-министр Юри Ратас. — Я очень рад был услышать от управляющих работами по чрезвычайному положению, что местные самоуправления в кризис действуют очень оперативно и компетентно. Будучи ближайшими представителями власти в глазах людей, они вносят неоценимый вклад в решение проблем местного населения и соблюдение необходимых ограничений”.

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Руководитель чрезвычайного положения сегодня по видеомосту общался также с заместителем волостного старейшины Хийумаа и членом правления Хийумааской больницы, волостными старейшинами Кихну и Рухну и председателями тамошних волостных собраний. Премьер-министр также был на связи с мэром Нарвы, руководством Нарвской больницы и городскими врачами.

Нарва и Хийумаа дали обзор распространения вируса в своем регионе, а также возможностей местных больниц по лечению пациентов. Острова Кихну и Рухну до сих пор не были затронуты коронавирусом. Острова и город Нарва интересовались также возможностями помощи, которые государство предоставляет местным самоуправлениям.

”В дополнительном бюджете для местных самоуправлений предусмотрено 100 миллионов евро для покрытия инвестиций и расходов. Например, на ремонт дорог, оказание услуг местному населению, реновацию зданий и так далее. Для смягчения влияния вызванного коронавирусом кризиса самоуправления получат дополнительно 30 миллионов евро”, — сказал премьер-министр Юри Ратас.

Сегодня утром руководитель чрезвычайного положения связывался с кризисной комиссией Сааремаа, с которой обсудил, что еще необходимо предпринять, чтобы держать под контролем вспышку коронавируса на острове. В ходе беседы стороны пришли к выводу, что для предотвращения распространения заражения необходимо продолжать работу над тем, чтобы у людей была возможность придерживаться ограничений на передвижение. Также критическое значение имеет отслеживание нагрузки системы здравоохранения и социальной системы, чтобы у них и дальше была возможность помогать всем нуждающимся в помощи.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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