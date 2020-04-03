Ратас пообещал местным самоуправлениям выделить в дополнительном бюджете значительные средства

Руководитель чрезвычайного положения сегодня по видеомосту общался также с заместителем волостного старейшины Хийумаа и членом правления Хийумааской больницы, волостными старейшинами Кихну и Рухну и председателями тамошних волостных собраний. Премьер-министр также был на связи с мэром Нарвы, руководством Нарвской больницы и городскими врачами.

Нарва и Хийумаа дали обзор распространения вируса в своем регионе, а также возможностей местных больниц по лечению пациентов. Острова Кихну и Рухну до сих пор не были затронуты коронавирусом. Острова и город Нарва интересовались также возможностями помощи, которые государство предоставляет местным самоуправлениям.

”В дополнительном бюджете для местных самоуправлений предусмотрено 100 миллионов евро для покрытия инвестиций и расходов. Например, на ремонт дорог, оказание услуг местному населению, реновацию зданий и так далее. Для смягчения влияния вызванного коронавирусом кризиса самоуправления получат дополнительно 30 миллионов евро”, — сказал премьер-министр Юри Ратас.

Сегодня утром руководитель чрезвычайного положения связывался с кризисной комиссией Сааремаа, с которой обсудил, что еще необходимо предпринять, чтобы держать под контролем вспышку коронавируса на острове. В ходе беседы стороны пришли к выводу, что для предотвращения распространения заражения необходимо продолжать работу над тем, чтобы у людей была возможность придерживаться ограничений на передвижение. Также критическое значение имеет отслеживание нагрузки системы здравоохранения и социальной системы, чтобы у них и дальше была возможность помогать всем нуждающимся в помощи.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!