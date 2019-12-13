Ратас пока не видит возможности для отмены санкций против России

"Сегодня ясно, что мяч находится у ворот Российской Федерации — согласны ли они теперь предпринять собственные шаги для решения проблем или нет. А к чему мы можем прийти к июню 2020 года, сегодня прогнозировать очень сложно. В сегодняшней ситуации я не вижу возможности отменить санкции, но считаю, что они способны вести диалог. И это, безусловно, является хорошим знаком", — передает слова Юри Ратаса rus.err.ee.

Накануне на саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС договорились продлить антироссийские санкции еще на полгода — до июня 2020 года.

Решение о продлении санкций на шесть месяцев было принято после того, как канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон кратко проинформировали остальных лидеров о ходе реализации минских соглашений по урегулированию на Украине в свете состоявшегося 9 декабря в Париже саммита в "нормандском формате".