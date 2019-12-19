Ратас подводит итоги года: дела в Эстонии идут хорошо. Мы имеем то, о чем мечталось

«Восстанавливая свою независимость, мы мечтали, чтобы наше общество было демократичным, наша жизнь - безопасной, а государство служило примером для остальных – всё это мы сейчас имеем. У нас есть отличные примеры для подражания, которые мы можем предложить миру – будь то э-государство, основное образование высочайшего уровня, самая быстрая команда по ралли, самый исполняемый композитор современности Арво Пярт, или же небольшой, но жизнестойкий эстонский язык», – сказал Ратас.

«За восемь месяцев пребывания в должности правительство предприняло шаги, которые определяют жизнь всех людей в Эстонии, чтобы и в будущем здесь было приятно жить. Осенью мы решили поддержать общую в Европейском союзе цель по достижению климатической нейтральности к 2050 году», – сказал Ратас. «Мы также заложили краеугольный камень первого объекта Rail Baltic – виадука Саустинымме. Это гарантирует в будущем более качественное сообщение с Европой, что в интересах нашего благополучия и безопасности».

«Среди прочего, правительство придаёт большое значение сокращению неравенства. Поэтому весьма отрадно, что в прошлом году уменьшилась как относительная, так и абсолютная бедность. Коалиция придает большое значение дальнейшей поддержке этого направления посредством своих решений», – добавил премьер-министр Ратас и отметил самое большое увеличение пенсий за последние 12 лет. «Достойная старость – это право каждого, поэтому мы решили в правительстве, что с апреля следующего года в результате индексации и внеочередного повышения средняя пенсия по старости увеличится на 45 евро».