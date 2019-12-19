Ратас подводит итоги года: дела в Эстонии идут хорошо. Мы имеем то, о чем мечталось

Ратас также подчеркнул, что столпами безопасности, демократии и стабильности Эстонии являются и останутся в будущем Европейский союз и НАТО. «Состоявшаяся в Лондоне встреча лидеров НАТО подтвердила, что союзники едины и безопасность Эстонии непоколебима. Не менее непоколебимы и наши инвестиции в безопасность Эстонии. Нам не стоит забывать, что 15 лет в Европейском союзе были лучшими в истории Эстонии. Я убежден, что сильный и смотрящий в будущее Европейский союз – это лучшая гарантия мира и экономического роста на нашем континенте».
Премьер-министр также добавил, что в наступающем году правительство при помощи государственного бюджета внесет свой вклад, прежде всего, в области, которые требуют наиболее значительной поддержки. «Самоуправления могут рассчитывать на почти вдвое большие доходы, чем десять лет назад, на гравийных дорогах будет уложено твердое покрытие, будет увеличено финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, продолжится повышение зарплат в области внутренней безопасности, образования, культуры, спорта и социальной сферы».
«Принятый государственный бюджет является важным шагом к достижению целей, согласованных в коалиционном соглашении. Наша правительственная коалиция продолжит работу в следующем году во имя того, чтобы Эстония была страной, в которой хорошо создавать семью, отлично защищенной страной со сплоченным обществом, с наукоемкой экономикой и эффективным государственным управлением», – сказал премьер-министр.
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