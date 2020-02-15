Ратас по случаю годовщины воссоздания Кайтселийта: каждый должен найти свою роль в защите государства

Обращаясь к членам ополчения, премьер-министр подчеркнул, что и сегодня Кайтселийт должен уметь мыслить широко. ”Именно здесь, в Ярваканди, с принятого 125 мужчинами и женщинами решения, начала оформляться наша способность целенаправленно укреплять безопасность своего государства, которая сегодня выражается как в высокой общественной поддержке Кайтселийта и Сил обороны, так и в готовности многих граждан добровольно вкладывать свое время и обеспечение нашей общей безопасности”, — сказал Ратас.

По его словам, нынешние 26 000 членов Кайтселийта — это цифра, которая действительно впечатляет. ”Исходя из этого я призываю и сегодняшних членов Кайтселийта ставить себе высокие цели, которые бы позволили укреплять и развивать достигнутое”, — сказал премьер-министр.

”Я искренне желаю, чтобы деятельность Кайтселийта вдохновляла бы нас, наших близких, коллег и одноклассников, друзей, соседей и всех остальных сограждан искать свое место в системе защиты нашего государства. Все равно, идет ли речь о военной или иной деятельности, или же об общественной работе вне рамок обороны, — сказал Ратас. — Только общими усилиями мы сможем и в дальнейшем обеспечивать себе независимое существование, с надеждой на которое и в целях подготовки почвы для которого собрались те люди в Ярваканди 30 лет назад”.

