Ратас по случаю Дня ветеранов: мы не забудем тех, кто пал за безопасность Эстонии

”Эстония — небольшая страна, и каждый человек в ней бесценен. Сегодня я с грустью думаю о 12 жизнях, отданных в ходе военных операций, и о 12 историях преодоления горя. Эстония не забудет вас, ваших близких и ту высшую жертву, которую приносит солдат”, — сказал Ратас на церемонии возложения венков в Палдиски, в ходе которой отдавали дань памяти погибшим в зарубежных миссиях эстонским военным.

По словам Ратаса, в мире по-прежнему неспокойно, и у наших военных по-прежнему есть причина находиться в Афганистане, Ираке, Мали и других горячих точках. ”Они там для того, чтобы обеспечивать мир для жителей тех далеких краев и для всех нас. Чтобы предотвращать распространение нестабильности и, стоя плечом к плечу, поддерживать наших союзников”, — сказал Ратас.