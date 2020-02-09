09.02.2020, 18:20

Ратас отправляется в Японию с рабочим визитом

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MIDA MÕTLEB RATAS? Peaministri seisukohtadest apteegireformi osas on raske sotti saada.
MIDA MÕTLEB RATAS? Peaministri seisukohtadest apteegireformi osas on raske sotti saada.Jaanus Lensment

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас сообщил в Facebook, что отправляется в Японию с рабочим визитом.

"В течение следующих 5 дней я буду работать в стране, которая известна как страна восходящего солнца, где Эстонию ценят как дом Баруто, которая вместе с нашей страной входит в первую десятку по результатам теста PISA и с которой нас объединяет интерес к высокотехнологичным решениям — Японии", — написал Ратас.

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