Ратас отправляется в Японию с рабочим визитом

"В течение следующих 5 дней я буду работать в стране, которая известна как страна восходящего солнца, где Эстонию ценят как дом Баруто, которая вместе с нашей страной входит в первую десятку по результатам теста PISA и с которой нас объединяет интерес к высокотехнологичным решениям — Японии", — написал Ратас.

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