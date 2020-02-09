Ратас отправляется в Японию с рабочим визитом

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас сообщил в Facebook, что отправляется в Японию с рабочим визитом.
"В течение следующих 5 дней я буду работать в стране, которая известна как страна восходящего солнца, где Эстонию ценят как дом Баруто, которая вместе с нашей страной входит в первую десятку по результатам теста PISA и с которой нас объединяет интерес к высокотехнологичным решениям — Японии", — написал Ратас.
К каким последствиям приведет бесснежная зима?
Зачем свекровь засыпает соль в унитаз и раковину: секрет раскрыт
Семью евреев высадили из самолета. Причина шокирует
В Британии раскрыли правду о судьбе Скрипалей