Ратас отметил вклад всех составов Рийгикогу в развитие Эстонии

Премьер-министр Юри Ратас отметил сегодня по случаю столетия первого заседания Учредительного собрания вклад всех составов парламента в развитие Эстонии.
Ратас сказал, выступая на торжественном заседании Рийгикогу, что сто лет назад эстонскому государству требовалась крепкая законодательная основа для свободы, которую в то время отстаивали на поле боя. ”Для этого после периода временного правления была написана наша первая Конституция, которая создала предпосылки для действующего сегодня принципа разделения властей и их баланса. Люди нуждались в уверенности в будущем, крыше над головой и хлебе. Их давал принятый ”Закон о земле”, главный автор которого, Теодор Поол, называл земельную реформу результатом нашей независимости и, более того, залогом будущего оной”, — сказал Ратас.
По его словам, молодому государству требовались также мир и стабильность. ”Их обеспечивал ратифицированный Учредительным собранием Тартуский мирный договор, который положил конец Освободительной войне, определил нашу восточную границу и обеспечил признание независимости Эстонской Республики со стороны Советской России”, — сказал Ратас.
Премьер-министр добавил, что после создания необходимых основ Эстонской Республики и шагов по обеспечению нашего будущего в качестве народного представительства и законодательной власти стал работать уже первый состав Рийгикогу. С тех пор, по его словам, каждый состав парламента имел свое лицо и вносил важный вклад в построение государственности.
”Оценку каждому составу Рийгикогу дает время. Именно временная дистанция помогает нам по достоинству оценить решения и работу Учредительного собрания и выбранных впоследствии демократических представительств. И так же будут оценивать наши сегодняшние поступки и выбор будущие поколения”, — сказал Ратас на заседании Рийгикогу, посвященном столетию парламента.
Учредительное собрание было первым выбранным в независимой Эстонии народным представительством, которое собралось на первое заседание в Таллинне 23 апреля 1919 года.