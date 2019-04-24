Ратас отметил вклад всех составов Рийгикогу в развитие Эстонии

Ратас сказал, выступая на торжественном заседании Рийгикогу, что сто лет назад эстонскому государству требовалась крепкая законодательная основа для свободы, которую в то время отстаивали на поле боя. ”Для этого после периода временного правления была написана наша первая Конституция, которая создала предпосылки для действующего сегодня принципа разделения властей и их баланса. Люди нуждались в уверенности в будущем, крыше над головой и хлебе. Их давал принятый ”Закон о земле”, главный автор которого, Теодор Поол, называл земельную реформу результатом нашей независимости и, более того, залогом будущего оной”, — сказал Ратас.

По его словам, молодому государству требовались также мир и стабильность. ”Их обеспечивал ратифицированный Учредительным собранием Тартуский мирный договор, который положил конец Освободительной войне, определил нашу восточную границу и обеспечил признание независимости Эстонской Республики со стороны Советской России”, — сказал Ратас.

Премьер-министр добавил, что после создания необходимых основ Эстонской Республики и шагов по обеспечению нашего будущего в качестве народного представительства и законодательной власти стал работать уже первый состав Рийгикогу. С тех пор, по его словам, каждый состав парламента имел свое лицо и вносил важный вклад в построение государственности.