27.10.2019, 11:31

Ратас опровергает заявление Хельме: между выдвижением нового министра и выдвижением нового генпрокурора нет связи

 (4)
rus.delfi.ee
EST 3
Ратас опровергает заявление Хельме: между выдвижением нового министра и выдвижением нового генпрокурора нет связи
Foto: Ilmar Saabas

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас высказался в социальных сетях относительно спекуляция на тему взаимосвязи сроков выдвижения EKRE кандидата на пост министра внешней торговли и ИТ и сроков выдвижения кандидатуры генерального прокурора. Также Ратас отметил, что Министерство социальных дел вправе поддерживать того, кого посчитает нужным, в том числе ЛГБТ-общества.

"Министерство социальных дел оказывает поддержку из средств фонда азартных игр различным объединениям и проектам. Среди них, например, те, которые поддерживают детей, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, а также содействуют равному обращению, охране психического здоровья или профилактике травм", — написал Ратас в Facebook.

Он отметил, что заявки оцениваются профессионалами в данной области, и их деятельность направлена ​​на развитие общества и поддержку нуждающихся. "Правительства демократических стран не дают политических указаний относительно того, какие ассоциации и инициативы в области прав человека, равного обращения, защиты интересов или социального обеспечения могут и должны поддерживаться государственными средствами", — добавил премьер.

Читайте также:

"Также очевидно, что сроки назначения генерального прокурора нельзя связывать с обязательством EKRE как можно скорее найти компетентного кандидата в министры внешней торговли и информационных технологий", — сказал Ратас и отметил, что поиск кандидата в генеральные прокуроры по закону является компетенцией министра юстиции, и его предложение будет совместно обсуждаться правительством.

"Должность министра внешней торговли и информационных технологий коалиционным соглашением отведена EKRE. Обе области имеют огромное значение как для государства, так и для частного сектора, а потому требуют полной отдачи. Поэтому важно, чтобы новый министр вступил в должность в ближайшее же время", — подчеркнул глава-правительства.

Ранее министр внутренних дел Март Хельме и лидер партии EKRE сказал, что не факт, что они представят кандидата в министры прежде, чем Министерство юстиции представит кандидата в генеральные прокуроры, подходящего EKRE.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: