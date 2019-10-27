Ратас опровергает заявление Хельме: между выдвижением нового министра и выдвижением нового генпрокурора нет связи

"Министерство социальных дел оказывает поддержку из средств фонда азартных игр различным объединениям и проектам. Среди них, например, те, которые поддерживают детей, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, а также содействуют равному обращению, охране психического здоровья или профилактике травм", — написал Ратас в Facebook.

Он отметил, что заявки оцениваются профессионалами в данной области, и их деятельность направлена ​​на развитие общества и поддержку нуждающихся. "Правительства демократических стран не дают политических указаний относительно того, какие ассоциации и инициативы в области прав человека, равного обращения, защиты интересов или социального обеспечения могут и должны поддерживаться государственными средствами", — добавил премьер.

"Также очевидно, что сроки назначения генерального прокурора нельзя связывать с обязательством EKRE как можно скорее найти компетентного кандидата в министры внешней торговли и информационных технологий", — сказал Ратас и отметил, что поиск кандидата в генеральные прокуроры по закону является компетенцией министра юстиции, и его предложение будет совместно обсуждаться правительством.