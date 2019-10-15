15.10.2019, 22:03

Ратас одернул EKRE: считаю нападки на Кийка совершенно неприемлемыми


rus.delfi.ee
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Jüri Ratas
Jüri RatasFoto: Priit Simson

Нападки со стороны Консервативной народной партии (EKRE) на министра социальных дел, центриста Танеля Кийка подрывают единство коалиции Центристской партии, EKRE и Isamaa, разрушают их сотрудничество, утверждает лидер центристов, премьер-министр Юри Ратас. Об этом сообщает rus.err.ee.

"Различия во взглядах партий и их членов можно понять, однако персонально адресованные нападки против своих партнеров, исходя из этих различий никак не способствуют единству коалиции и достижению совместно намеченных целей. Наоборот, подобные нападки раскалывают единство и разрушают сотрудничество", — написал Ратас во вторник вечером в социальной сети Facebook.

Портал Uued Uudised, отражающий идеологию EKRE, неоднократно подвергал критике Танеля Кийка лично и чиновников Министерства социальных дел за выделение денег сообществу ЛГБТ.

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"Я считаю совершенно неприемлемыми нападки против Танеля, касающиеся его деятельности по отстаиванию сферы ответственности Министерства социальных дел. Тем более, что Центристская партия, Консервативная народная партия и "Отечество", создавая коалицию, договорились, что они будут представлять всех жителей Эстонии", — заявил Ратас и добавил, что Кийк в правительстве проявил себя как министр, который ведет серьезную работу по обеспечению в социальной сфере всем равных возможностей.

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