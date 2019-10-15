Ратас одернул EKRE: считаю нападки на Кийка совершенно неприемлемыми

"Различия во взглядах партий и их членов можно понять, однако персонально адресованные нападки против своих партнеров, исходя из этих различий никак не способствуют единству коалиции и достижению совместно намеченных целей. Наоборот, подобные нападки раскалывают единство и разрушают сотрудничество", — написал Ратас во вторник вечером в социальной сети Facebook.

Портал Uued Uudised, отражающий идеологию EKRE, неоднократно подвергал критике Танеля Кийка лично и чиновников Министерства социальных дел за выделение денег сообществу ЛГБТ.

"Я считаю совершенно неприемлемыми нападки против Танеля, касающиеся его деятельности по отстаиванию сферы ответственности Министерства социальных дел. Тем более, что Центристская партия, Консервативная народная партия и "Отечество", создавая коалицию, договорились, что они будут представлять всех жителей Эстонии", — заявил Ратас и добавил, что Кийк в правительстве проявил себя как министр, который ведет серьезную работу по обеспечению в социальной сфере всем равных возможностей.