Ратас объявил о новых послаблениях, которые будут вводить с началом лета(8)
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас на своей странице в Facebook сообщил о новых послаблениям в режиме ЧП, которые будут вводить летом.
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас на своей странице в Facebook сообщил о новых послаблениям в режиме ЧП, которые будут вводить летом.
"Мы решили, что если распространение коронавируса не будет расти, то мы можем продолжить возвращение к нормальной жизни следующими шагами:
С 18 мая разрешены
- публичные собрания при условии, что организатор обеспечит соблюдение правила 2+2, в помещении участвуют до 10 (использовано до 50% вместимости) и на открытом воздухе до 100 человек.
С 1 июня разрешены
- использование развлекательных услуг в торговых центрах (детские площадки, игровые комнаты, бильярд, боулинг и т. д.), игровых комнатах, бильярдах, боулингах, кегельных, аквапарках, спа и саунах, при условии, что поставщик услуг обеспечивает использование вместимости помещения до 50% и соблюдение требований дезинфекции в соответствии с инструкциями Департамента здравоохранения;
- посещения учреждений по уходу, больниц, приютов, ночлежек и, с 18 мая, мест заключения, в соответствии с готовностью учреждения при условии, что оно обеспечивает соблюдение принципов организации посещений, разработанных в сотрудничестве с Департаментом здравоохранения, которые предусматривают, в частности,
• посещению предшествует подача декларации о здоровье посетителя;
• персонал, посещаемый и посетитель используют средства индивидуальной защиты, а также соблюдают требования дезинфекции;
• посещения проводятся на открытом воздухе или в специальных комнатах, если это возможно;
- покидать территорию учреждения по уходу за людьми в домах общего и специального ухода при условии, что они при необходимости носят средства индивидуальной защиты;
- публичные собрания при условии, что организатор обеспечивает соблюдение правила 2+2, в помещении участвуют до 50 (использовано до 50% вместимости) и на открытом воздухе до 100 человек;
- занятия по интересам (в том числе спортивные клубы, тренировки и залы) при условии, что организатор обеспечивает соблюдение правила 2+2, использовано до 50% вместимости помещения и на открытом воздухе участвует до 100 человек.
С 12 июня разрешены
- детские лагеря и ученические дружины при условии, что организатор обеспечивает участие до 300 человек, а мероприятия проводятся в группах до 20 человек и все соблюдают требования дезинфекции в соответствии с инструкциями Департамента здравоохранения.
С 1 июля разрешены
- киносеансы, спектакли, концерты, конференции, публичные встречи и публичные мероприятия (включая ярмарки) при условии, что организатор обеспечивает соблюдение правила 2+2, в помещении участвуют до 500 (использовано до 50% вместимости) и на открытом воздухе до 1000 человек.
Мы также решили, что все ограничения, которые на сегодняшний день еще не были изменены или отменены, будут действовать и после 17 мая", - сообщил Ратас.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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