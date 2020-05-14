Ратас объявил о новых послаблениях, которые будут вводить с началом лета

"Мы решили, что если распространение коронавируса не будет расти, то мы можем продолжить возвращение к нормальной жизни следующими шагами:

С 18 мая разрешены

- публичные собрания при условии, что организатор обеспечит соблюдение правила 2+2, в помещении участвуют до 10 (использовано до 50% вместимости) и на открытом воздухе до 100 человек.

С 1 июня разрешены

- использование развлекательных услуг в торговых центрах (детские площадки, игровые комнаты, бильярд, боулинг и т. д.), игровых комнатах, бильярдах, боулингах, кегельных, аквапарках, спа и саунах, при условии, что поставщик услуг обеспечивает использование вместимости помещения до 50% и соблюдение требований дезинфекции в соответствии с инструкциями Департамента здравоохранения;

- посещения учреждений по уходу, больниц, приютов, ночлежек и, с 18 мая, мест заключения, в соответствии с готовностью учреждения при условии, что оно обеспечивает соблюдение принципов организации посещений, разработанных в сотрудничестве с Департаментом здравоохранения, которые предусматривают, в частности,

• посещению предшествует подача декларации о здоровье посетителя;

• персонал, посещаемый и посетитель используют средства индивидуальной защиты, а также соблюдают требования дезинфекции;

• посещения проводятся на открытом воздухе или в специальных комнатах, если это возможно;

- покидать территорию учреждения по уходу за людьми в домах общего и специального ухода при условии, что они при необходимости носят средства индивидуальной защиты;

- публичные собрания при условии, что организатор обеспечивает соблюдение правила 2+2, в помещении участвуют до 50 (использовано до 50% вместимости) и на открытом воздухе до 100 человек;

- занятия по интересам (в том числе спортивные клубы, тренировки и залы) при условии, что организатор обеспечивает соблюдение правила 2+2, использовано до 50% вместимости помещения и на открытом воздухе участвует до 100 человек.

С 12 июня разрешены

- детские лагеря и ученические дружины при условии, что организатор обеспечивает участие до 300 человек, а мероприятия проводятся в группах до 20 человек и все соблюдают требования дезинфекции в соответствии с инструкциями Департамента здравоохранения.