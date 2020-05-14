Ратас объявил о новых послаблениях. Читайте, что будет разрешено, а что по-прежнему запрещено!

”Благодаря разумному поведению жителей Эстонии мы смогли избежать черного сценария распространения COVID-19 в нашей стране и взять эпидемию под контроль. В результате наших общих усилий мы можем отказаться от большей части ограничений и постепенно вернуться к нормальной жизни. Вместе с тем, нам необходимо делать все для того, чтобы оставаться здоровыми и предотвратить новую вспышку заболевания”, — сказал премьер-министр Юри Ратас.
Программа смягчения ограничений
Занятия спортом
Разрешить с 18 мая всем спортивным командам тренироваться на свежем воздухе в составе и по правилам, определенным международными стандартами для этого вида спорта.
Разрешить с 18 мая тренировки в помещениях спортивных клубов, в том числе в тренажерных залах и бассейнах, при условии, что организатор тренировок обеспечит:
соблюдение правила 2+2;
заполняемость помещений на 50% от максимальной, но не более 10 человек в одной группе.
во время уличных тренировок не более 100 человек.
Разрешить с 1 июня тренировки в помещениях спортивных клубов, в том числе в тренажерных залах и бассейнах, при условии, что организатор тренировок обеспечит:
соблюдение правила 2+2;
заполняемость помещений на 50% от максимальной;
во время уличных тренировок не более 100 человек.
Разрешить с 18 мая соревнования на свежем воздухе, если на них не присутствуют зрители, а число участников не превышает 100 человек.
Публичные собрания
Разрешить с 18 мая публичные собрания при условии, что организатор мероприятия обеспечит:
соблюдение правила 2+2;
заполняемость помещений не более 50% от максимальной, но не более 10 человек;
на свежем воздухе не более 100 человек.
С 1 июня разрешить публичные собрания при условии, что организатор мероприятия обеспечит:
соблюдение правила 2+2;
заполняемость помещений не более 50% от максимальной, но не более 50 человек;
на свежем воздухе не более 100 человек.
С 1 июля разрешить публичные собрания при условии, что организатор мероприятия обеспечит:
соблюдение правила 2+2;
заполняемость помещений не более 50% от максимальной, но не более 500 человек;
на свежем воздухе не более 1000 человек.
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