Ратас объявил о новых послаблениях. Читайте, что будет разрешено, а что по-прежнему запрещено!

”Благодаря разумному поведению жителей Эстонии мы смогли избежать черного сценария распространения COVID-19 в нашей стране и взять эпидемию под контроль. В результате наших общих усилий мы можем отказаться от большей части ограничений и постепенно вернуться к нормальной жизни. Вместе с тем, нам необходимо делать все для того, чтобы оставаться здоровыми и предотвратить новую вспышку заболевания”, — сказал премьер-министр Юри Ратас.

Программа смягчения ограничений

Занятия спортом

Разрешить с 18 мая всем спортивным командам тренироваться на свежем воздухе в составе и по правилам, определенным международными стандартами для этого вида спорта.

Разрешить с 18 мая тренировки в помещениях спортивных клубов, в том числе в тренажерных залах и бассейнах, при условии, что организатор тренировок обеспечит:

соблюдение правила 2+2;

заполняемость помещений на 50% от максимальной, но не более 10 человек в одной группе.

во время уличных тренировок не более 100 человек.

Разрешить с 1 июня тренировки в помещениях спортивных клубов, в том числе в тренажерных залах и бассейнах, при условии, что организатор тренировок обеспечит:

соблюдение правила 2+2;

заполняемость помещений на 50% от максимальной;

во время уличных тренировок не более 100 человек.

Разрешить с 18 мая соревнования на свежем воздухе, если на них не присутствуют зрители, а число участников не превышает 100 человек.

Публичные собрания

Разрешить с 18 мая публичные собрания при условии, что организатор мероприятия обеспечит:

соблюдение правила 2+2;

заполняемость помещений не более 50% от максимальной, но не более 10 человек;

на свежем воздухе не более 100 человек.

С 1 июня разрешить публичные собрания при условии, что организатор мероприятия обеспечит:

соблюдение правила 2+2;

заполняемость помещений не более 50% от максимальной, но не более 50 человек;

на свежем воздухе не более 100 человек.

С 1 июля разрешить публичные собрания при условии, что организатор мероприятия обеспечит:

соблюдение правила 2+2;

заполняемость помещений не более 50% от максимальной, но не более 500 человек;

на свежем воздухе не более 1000 человек.