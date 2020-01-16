Ратас объяснил причину исключения вице-мэра Тарту из Центристской партии

"Это было решение руководства Тартуского отделения, и главной причиной является то, что сотрудничество между региональным отделением, руководством и вице-мэром не сложилось. Не было доверительных отношений", - сказал Ратас Delfi.

Отвечая на вопрос, голосовал ли Ратас за исключение Ранд из партии, премьер ответил, что голосование было тайным, и большинство руководства было за исключение, два члена - против и один человек воздержался.

Сама Ранд сказала вчера, что услышала о своем исключении из новостей и добавила, что, по ее мнению, основания для исключения отсутствуют.

Как уже сообщалось ранее, по работе к Ранд претензий не было, а скандал обусловили внутрипартийные трения в тартуском отделении.