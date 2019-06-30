Ратас обсудит в Брюсселе распределение руководящих постов в ЕС

По словам премьер-министра Юри Ратаса, Европейский союз должен получить хороших руководителей, которые понимают стоящие перед Европой ключевые вопросы и способны их решать. ”Эти новые высокопоставленные чиновники должны помочь нам совместными усилиями решать такие важные вопросы, как развитие внутреннего рынка, борьба с изменениями климата, цифровой переворот и укрепление роли ЕС в мире, чтобы обеспечить благополучие наших людей и гарантировать им лучшее будущее”, — сказал Ратас и отметил важность баланса между крупными и небольшими странами, различными регионами Европы, а также гендерного баланса. ”Также эти люди должны понимать, насколько важна безопасность в Европе, в том числе у наших соседей”, — добавил он.

Перед началом обсуждения руководители стран ЕС обменяются мнениями с председателем Европейского парламента Антонио Таяни.

Совет ЕС играет важную роль в распределении руководящих постов. Главы государств и правительств стран ЕС выбирают председателя Европейского совета, кандидата в президенты Европейской комиссии, также они назначают в должность верховного представителя по внешней политике и политике безопасности ЕС и принимают решение по кандидатуре президента Европейского центробанка. Все эти лица должны вступить в должность до конца года.