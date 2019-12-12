12.12.2019, 12:13

Ратас обсудит с коллегами по ЕС вопросы климата и следующий долгосрочный бюджет


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Valitsuse pressikonverents 21.11.2019
Valitsuse pressikonverents 21.11.2019Foto: Madis Veltman

Премьер-министр Юри Ратас сегодня и завтра будет участвовать в заседании Европейского совета в Брюсселе, в ходе которого вместе с другими главами государств и правительств ЕС обсудит вопросы климата и следующий долгосрочный бюджет ЕС. Это первый саммит ЕС, которым руководит новый председатель Европейского совета Шарль Мишель.

По словам премьер-министра Юри Ратаса, вопросы климата и будущий долгосрочный бюджет ЕС будут оказывать очень большое влияние на жизнь европейцев. ”Эстония решительно поддерживает цель Европейского союза достичь климатической нейтральности к 2050 году. Ясно, что мы должны не просто ставить цели, но и осознавать, что и как нам нужно сделать для достижения климатической нейтральности. Поэтому очень важно, чтобы переход осуществлялся на справедливых началах с учетом особенностей конкретных стран. Для Эстонии это, например, будет означать значительные изменения в сланцевом секторе. Все решения, которые мы примем, и все, что мы сделаем, должно быть ради будущего и блага наших детей и внуков”, — сказал премьер-министр.

Ратас отметил, что опубликованная вчера новым председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен инициатива ”Зеленого договора” является очень важной стратегией экономического роста, которая в течение следующих пяти лет будет направлять работу в целях достижения климатической нейтральности. ”Это амбициозное видение Европы, которая защищает людей, экономику и нашу жизненную среду”.

По словам премьер-министра, следующий долгосрочный бюджет Европейского союза должен помогать странам — членам достигнуть климатической нейтральности, и поэтому очень важно, чтобы общий объем бюджета не был уменьшен. ”Для Эстонии также важно, чтобы не уменьшались фонды политики сплочения и единой сельскохозяйственной политики, поскольку именно за их счет делаются основные инвестиции в борьбу с изменениями климата. Мы также выступаем за то, чтобы нашим фермерам были гарантированы равные конкурентные условия”, — сказал премьер-министр. Накануне саммита Европейского совета Эстония, Латвия и Литва привлекли внимание к этим вопросам в совместном обращении к лидерам стран ЕС.

Первый день саммита начнется со встречи глав государств и правительств ЕС с президентом Европейского парламента Давидом Сассоли. Они обсудят идею Европейской конференции будущего, которая должна начаться в будущем году и продолжаться до 2022 года. К ее работе должны быть привлечены как Европейский парламент, так и Европейская комиссия.

После этого главы государств и правительств ЕС обратятся к вопросам климата. Речь пойдет о том, как достичь климатической нейтральности к 2050 году.

Лидеры стран ЕС обсудят сегодня также следующий долгосрочный бюджет ЕС на 2021-2027 год. В основе переговоров лежит пакет, подготовленный председательствующей в ЕС Финляндией.

В сфере внешней политики Европейский совет сосредоточится на сотрудничестве между ЕС и Африкой и вопросе разрешения споров в ВТО. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель дадут коллегам обзор состоявшейся 9 декабря в Париже встречи в нормандском формате.

Второй день работы Европейского совета начнется с саммита еврозоны, который пройдет в расширенном составе. Руководители 27 стран будут обсуждать европейский стабилизационный механизм и бюджетные средства поддержки сближения и конкурентоспособности, которые являются предназначенным специально для еврозоны инструментом поддержки экономического роста и укрепления банковского союза.

После этого лидеры ЕС обсудят темы, связанные с выходом Великобритании из ЕС, и займутся подготовкой к переговорам о будущих отношениях.

До начала Европейского совета состоится встреча лидеров Эстонии, Латвии, Литвы, Швеции, Финляндии и Дании (Северо-Балтийская шестерка). В этот раз руководить встречей будет премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

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