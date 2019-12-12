Ратас обсудит с коллегами по ЕС вопросы климата и следующий долгосрочный бюджет

По словам премьер-министра, следующий долгосрочный бюджет Европейского союза должен помогать странам — членам достигнуть климатической нейтральности, и поэтому очень важно, чтобы общий объем бюджета не был уменьшен. ”Для Эстонии также важно, чтобы не уменьшались фонды политики сплочения и единой сельскохозяйственной политики, поскольку именно за их счет делаются основные инвестиции в борьбу с изменениями климата. Мы также выступаем за то, чтобы нашим фермерам были гарантированы равные конкурентные условия”, — сказал премьер-министр. Накануне саммита Европейского совета Эстония, Латвия и Литва привлекли внимание к этим вопросам в совместном обращении к лидерам стран ЕС.

Первый день саммита начнется со встречи глав государств и правительств ЕС с президентом Европейского парламента Давидом Сассоли. Они обсудят идею Европейской конференции будущего, которая должна начаться в будущем году и продолжаться до 2022 года. К ее работе должны быть привлечены как Европейский парламент, так и Европейская комиссия.

После этого главы государств и правительств ЕС обратятся к вопросам климата. Речь пойдет о том, как достичь климатической нейтральности к 2050 году.

Лидеры стран ЕС обсудят сегодня также следующий долгосрочный бюджет ЕС на 2021-2027 год. В основе переговоров лежит пакет, подготовленный председательствующей в ЕС Финляндией.