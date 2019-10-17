17.10.2019, 16:20

Ратас обсудит с коллегами из ЕС Brexit, внешнюю политику и будущий долгосрочный бюджет

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rus.delfi.ee
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Jüri Ratas
Jüri RatasFoto: Priit Simson

Премьер-министр Юри Ратас сегодня и завтра находится в Брюсселе, где принимает участие во встрече глав государств и правительств Европейского союза — заседании Европейского совета, на котором планируется обсудить выход Великобритании из ЕС, будущую рабочую программу и долгосрочный бюджет на 2021-2021 год, а также внешнеполитические темы, сообщает коммуникационное бюро правительства.

По словам премьер-министра Юри Ратаса, переговорщики со стороны Великобритании и ЕС в последние дни работали очень интенсивно, чтобы достичь компромисса по договору о выходе. ”Я убежден, что все очень серьезно относятся к поиску компромисса. Уверен, что пусть к достижению удовлетворяющего всех решения возможен, и надеюсь, что удастся разрешить все до сих пор препятствовавшие этому вопросы. Конечно для нас предпочтительнее, чтобы выход Великобритании из ЕС проходил упорядоченно, то есть в соответствии с договором о выходе”, — сказал премьер-министр.

Ратас выразил беспокойство в связи с военными действиями Турции в Сирии и подчеркнул необходимость найти быстрое политическое решение. ”Шаги Турции ставят под еще большую угрозу стабильность во всем регионе и увеличивают численность беженцев и внутренних переселенцев как в Сирии, так и во всем регионе”, — сказал премьер-министр.

Первый день работы Европейского совета начнется с обсуждения лидерами 27 стран состояния переговоров о выходе Великобритании из ЕС. Возглавляющий переговоры со стороны ЕС Мишель Барнье даст обзор последних дней переговоров с Великобританией.

Вечером состоится обсуждение внешнеполитических вопросов, на котором речь пойдет об открытии переговоров о присоединении к ЕС Северной Македонии и Албании, а также об отношениях с Турцией в связи с военными действиями в северо-восточной части Сирии и незаконным бурением в восточной части Средиземного моря.

Европейский совет продолжит работу в пятницу, 18 октября, обсуждением будущего долгосрочного бюджета Европейского союза, приоритетов ЕС на ближайшие пять лет и борьбы с изменениями климата в ЕС и во всемирном масштабе. Во встрече принимает участие также будущая глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

В основе обсуждения следующего долгосрочного бюджета ЕС лежит предложение, сделанное председательствующей в Совете ЕС Финляндией. Обсуждаться будут как общий объем бюджета, так и распределение средств между различными направлениями. Обсуждение должно дать председательствующей стране основания для разработки конкретных предложений к декабрьскому заседанию Европейского совета.
Также ожидается, что Европейский совет назначит Кристин Лагард президентом Европейского центробанка.

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Перед началом заседания Европейского совета пройдет совещание премьер-министров Эстонии, Литвы, Латвии, Швеции, Финляндии и Дании (так называемый формат северо-балтийской шестерки, или NB6). На этот раз встречей будет руководить премьер-министр Юри Ратас, который пригласил на встречу также премьер-министра Ирландии Лео Варадкара.

Премьер-министр Ратас вернется в Эстонию в пятницу вечером.

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