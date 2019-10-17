Ратас обсудит с коллегами из ЕС Brexit, внешнюю политику и будущий долгосрочный бюджет

По словам премьер-министра Юри Ратаса, переговорщики со стороны Великобритании и ЕС в последние дни работали очень интенсивно, чтобы достичь компромисса по договору о выходе. ”Я убежден, что все очень серьезно относятся к поиску компромисса. Уверен, что пусть к достижению удовлетворяющего всех решения возможен, и надеюсь, что удастся разрешить все до сих пор препятствовавшие этому вопросы. Конечно для нас предпочтительнее, чтобы выход Великобритании из ЕС проходил упорядоченно, то есть в соответствии с договором о выходе”, — сказал премьер-министр.

Ратас выразил беспокойство в связи с военными действиями Турции в Сирии и подчеркнул необходимость найти быстрое политическое решение. ”Шаги Турции ставят под еще большую угрозу стабильность во всем регионе и увеличивают численность беженцев и внутренних переселенцев как в Сирии, так и во всем регионе”, — сказал премьер-министр.

Первый день работы Европейского совета начнется с обсуждения лидерами 27 стран состояния переговоров о выходе Великобритании из ЕС. Возглавляющий переговоры со стороны ЕС Мишель Барнье даст обзор последних дней переговоров с Великобританией.