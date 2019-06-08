Ратас обсудит с G20 более широкое применение искусственного интеллекта и цифровых решений

«Эстония получила приглашение, поскольку в этот раз встреча сосредоточится в первую очередь на цифровой экономике – сфере, благодаря которой мы завоевали известность как в Европе, так и во всем мире. Это приглашение – большая честь для нас. Эстония вновь сможет доказать, что мы больше нашей территории и формируем глобальную политику в сфере цифрового общества, - сказал Ратас. – Мы сможем рассказать свои истории успеха, а также познакомить крупные державы со своим видением будушего, своей цифровой экономикой и э-решениями».

На этот раз на встрече крупнейших промышленных государств будут обсуждаться проблемы дигитализации мировой экономики, такие, как свободное движение данных, искусственный интеллект на службе человека, цифровая безопасность и формирование более гибкого подхода к цифровой экономике, чтобы государства могли поддерживать инновацию также на уровне правительств.

На встрече будет приняла совместная декларация министров, ответственных за цифровую экономику и торговлю, в составлении которой принимали участие и эстонские эксперты. Министры декларируют, что государства должны повысить свой потенциал в области цифрового управления.