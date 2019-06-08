08.06.2019, 08:25

Ратас обсудит с G20 более широкое применение искусственного интеллекта и цифровых решений

 (3)
rus.delfi.ee
EST
Jüri Ratas e-hääletab Euroopa parlamenti
Jüri Ratas e-hääletab Euroopa parlamentiFoto: Priit Simson

Премьер-министр Юри Ратас сегодня и завтра принимает участие в проходящей в японском городе Цукуба встрече министров, ответственных за цифровое развитие и предпринимательство, 20 крупнейших промышленных стран мира. Эстония приглашена на встречу в качестве особого гостя председательствующей в G20 Японией, сообщает коммуникационное бюро правительства.

«Эстония получила приглашение, поскольку в этот раз встреча сосредоточится в первую очередь на цифровой экономике – сфере, благодаря которой мы завоевали известность как в Европе, так и во всем мире. Это приглашение – большая честь для нас. Эстония вновь сможет доказать, что мы больше нашей территории и формируем глобальную политику в сфере цифрового общества, - сказал Ратас. – Мы сможем рассказать свои истории успеха, а также познакомить крупные державы со своим видением будушего, своей цифровой экономикой и э-решениями».

На этот раз на встрече крупнейших промышленных государств будут обсуждаться проблемы дигитализации мировой экономики, такие, как свободное движение данных, искусственный интеллект на службе человека, цифровая безопасность и формирование более гибкого подхода к цифровой экономике, чтобы государства могли поддерживать инновацию также на уровне правительств.

На встрече будет приняла совместная декларация министров, ответственных за цифровую экономику и торговлю, в составлении которой принимали участие и эстонские эксперты. Министры декларируют, что государства должны повысить свой потенциал в области цифрового управления.

Премьер-министр Ратас встретится в Цукубе также с министром внутренних дел Японии Масатоши Исидой и с министром экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко, чтобы обсудить двусторонние отношения в цифровой сфере и экономике. Во встрече принимает участие также вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Эстонии Сийм Сиккут.

Читайте также:
Читайте также: