Ратас обсудил с президентом Европейской комиссии выход из кризиса, вызванного COVID-19

Премьер-министр Юри Ратас выразил Урсуле фон дер Ляйен признательность за то, что состоявшаяся в понедельник донорская конференция позволила Европе показать пример миру в преодолении кризиса, вызванного COVID-19. ”Действуя совместными усилиями, мы сможем как можно быстрее оставить пандемию в прошлом”, — сказал Ратас. В понедельник было собрано 7,4 миллиарда евро на диагностику, лечение и разработку вакцин, а также на то, чтобы сделать их доступными и приемлемыми по цене для всего мира.

Европа, по словам премьер-министра Ратаса, столкнулась с беспрецедентной ситуацией, которая оказала сильное влияние на экономику и население всех стран. ”Наш следующий долгосрочный бюджет должен после восстановления из кризиса здравоохранения дать толчок для перезапуска европейской экономики”, — сказал Ратас.

”Долгосрочный бюджет должен помочь в процессе выхода из кризиса делать инвестиции, которые поддержат европейскую экономику, укрепят наш внутренний рынок и четыре основные европейские свободы. Я желаю, чтобы Европа вышла из кризиса более единой, с улучшенными коммуникациями и более бережно относящейся к окружающей среде”, — сказал Ратас и отметил необходимость увеличить финансирование стратегических инфраструктурных международных проектов из области транспорта, энергетики и цифрового развития.

”Так мы сможем оживить экономку и инвестировать в зеленую и цифровую революцию. Для Эстонии и соседних с нами стран ЕС очень важны Rail Baltic, которая объединит государства Балтии и Финляндию с остальным внутренним рынком, и синхронизация электросетей с Центральной Европой”, — сказал Ратас.

Премьер-министр послал сегодня вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседой и латвийским коллегой Кришьянисом Кариньшем совместное письмо к руководителям Европейского союза, в котором они разъяснили свои позиции по следующему долгосрочному бюджету ЕС.

Завтра, 9 мая, исполнится 70 лет с того дня, когда министр иностранных дел Франции Роберт Шуман выступил с предложением объединить производство угля и стали Франции, Германии и других стран Европы. Этот день теперь отмечается как День Европы.