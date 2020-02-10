10.02.2020, 20:00

Ратас обсудил с министром экологии Японии вопросы изменения климата


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Ратас обсудил с министром экологии Японии вопросы изменения климата
Valitsuse kommunikatsioonibüroo (Riigikantselei)

Премьер-министр Юри Ратас обсудил на встрече с министром окружающей среды Японии Синдзиро Коидзуми возможности, как при помощи возобновляемой энергии и цифровых решений бороться с изменениями климата.

”Обе стороны заинтересованы в разработке таких технологических решений, который в будущем обеспечат нас чистой энергией — для уменьшения зависимости Эстонии от сланца, а Японии — от каменного угля”, — сказал Ратас. ”Мы хотим развивать сотрудничество с Японией, например, в сфере развития водородных технологий, цикрулярной экономики и сохранения энергии”, — добавил он.

Министр окружающей среды Японии дал обзор работы местных самоуправлений его страны в области борьбы с изменениями климата.

Сегодня Ратас открыл в Токио организованный Японским агентством международного сотрудничества JICA и бизнес-федерацией Keidanren японско-эстонский бизнес-семинар, который сосредоточился на теме цифровых решений, зеленой энергии и возможностях сотрудничества по предоставлению помощи в деле развития третьим странам. Премьер-министр Ратас рассказал на семинаре об электронном государстве, а министр образования и науки Майлис Репс выступила на тему образования. Keidanren является одной из самых влиятельных бизнес-организаций в Японии, она объединяет 1412 предприятий и 156 деловых организаций.

Завтра, 11 февраля, Ратас вместе с эстонскими предпринимателями, министром образования и науки Майлис Репс и членом Рийгикогу и председателем группы эстоно-японской дружбы Кайдо Хёвельсоном поедет в Исикаву. Там он встретится с мэром Хиротами Муракоши и откроет бизнес-семинар. Затем эстонский премьер-министр вернется обратно в Токио, где пройдет еще одна встреча эстонских и японских предпринимателей, посвященная цифровым услугам.

В состав бизнес-делегации входят предприятия Star Cloud (электронные учебники), BugBox Ltd., Cleveron, K12 Technologies (проект электронной среды для школ e-kool), Admiral Markets Group, Elcogen, Balsnack International Holding, Planetway, Helmes, RaulWalter, DefSecIntel Solutions, Millennium Invest/Oryaku, Ecomatic, Datel, Aktors, DateCybernetica, GoSwift, Tech Heroes Club, а также представители МИД и Фонда содействия развитию предпринимательства EAS.

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