Ратас обсудил с министром экологии Японии вопросы изменения климата

Завтра, 11 февраля, Ратас вместе с эстонскими предпринимателями, министром образования и науки Майлис Репс и членом Рийгикогу и председателем группы эстоно-японской дружбы Кайдо Хёвельсоном поедет в Исикаву. Там он встретится с мэром Хиротами Муракоши и откроет бизнес-семинар. Затем эстонский премьер-министр вернется обратно в Токио, где пройдет еще одна встреча эстонских и японских предпринимателей, посвященная цифровым услугам.
В состав бизнес-делегации входят предприятия Star Cloud (электронные учебники), BugBox Ltd., Cleveron, K12 Technologies (проект электронной среды для школ e-kool), Admiral Markets Group, Elcogen, Balsnack International Holding, Planetway, Helmes, RaulWalter, DefSecIntel Solutions, Millennium Invest/Oryaku, Ecomatic, Datel, Aktors, DateCybernetica, GoSwift, Tech Heroes Club, а также представители МИД и Фонда содействия развитию предпринимательства EAS.
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