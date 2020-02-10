Ратас обсудил с министром экологии Японии вопросы изменения климата

”Обе стороны заинтересованы в разработке таких технологических решений, который в будущем обеспечат нас чистой энергией — для уменьшения зависимости Эстонии от сланца, а Японии — от каменного угля”, — сказал Ратас. ”Мы хотим развивать сотрудничество с Японией, например, в сфере развития водородных технологий, цикрулярной экономики и сохранения энергии”, — добавил он.

Министр окружающей среды Японии дал обзор работы местных самоуправлений его страны в области борьбы с изменениями климата.

Сегодня Ратас открыл в Токио организованный Японским агентством международного сотрудничества JICA и бизнес-федерацией Keidanren японско-эстонский бизнес-семинар, который сосредоточился на теме цифровых решений, зеленой энергии и возможностях сотрудничества по предоставлению помощи в деле развития третьим странам. Премьер-министр Ратас рассказал на семинаре об электронном государстве, а министр образования и науки Майлис Репс выступила на тему образования. Keidanren является одной из самых влиятельных бизнес-организаций в Японии, она объединяет 1412 предприятий и 156 деловых организаций.