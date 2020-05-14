Ратас обсудил с генеральным секретарем НАТО темы безопасности

Премьер-министр Юри Ратас обсудил сегодня в видеоформате с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом роль союзников и их армий в борьбе с коронавирусом.
По словам премьер-министра, альянс очень помог смягчить кризис, вызванный COVID-19. ”НАТО быстро среагировало на мировой кризис и помогло союзникам координировать сотрудничество и помогать друг другу. Армии союзнических стран очень помогли гражданским, перевозя медицинское оборудование, развертывая полевые госпитали и оказывая поддержку в обеспечении пограничного контроля”, — сказал он.
”Политика сдерживания, которую НАТО проводит в регионе Балтийского моря, очень важна. Поэтому я рад, кто все действия, которые помогают обеспечивать нашу безопасность, в том числе боевая группа НАТО в Тапа и истребители в Эмари, помогающие патрулировать воздушное пространство Балтии, работают бесперебойно”, — сказал Ратас.
По словам премьер-министра, все это показывает единство и солидарность НАТО, а также то, что альянс готов адаптироваться к очень масштабное проблему, поэтому военные ресурсы союзнических стран можно использовать и для разрешения гражданских кризисов.
Ратас и Столтенберг обсудили также влияние пандемии на безопасность более широко. Премьер-министр отметил, что кризис COVID-19 окажет продолжительное влияние на экономику членов альянса. ”Эстония непреклонна в своем намерении развивать обороноспособность, и поэтому мы уже многие годы поддерживаем наш оборонный бюджет на уровне 2%”, — сказал он.
В Эстонии Силы обороны направили полевой госпиталь в помощь Курессаареской больнице, а также помогли другим учреждениям средствами индивидуальной защиты. Кайтселийт помогал Департаменту полиции и погранохраны в восстановлении пограничного контроля, по всей Эстонии в различных регионах и учреждениях было занято более 300 членов женского добровольного ополчения.
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