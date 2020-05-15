Ратас обратился к народу по случаю завершения чрезвычайного положения: это не означает немедленного возвращения к обычной жизни

"Дорогие соотечественники!

Правительство приняло решение завершить в воскресенье, 17 мая, длившееся более девяти недель чрезвычайное положение. Поскольку в результате наших общих усилий и взаимопомощи ситуация с коронавирусом значительно улучшилась, для борьбы с ним чрезвычайное положение нам больше не нужно.

Однако это не означает немедленного возвращения к обычной жизни. Вирус никуда ни делся ни из Эстонии, ни в мире. Завершение чрезвычайного положения означает, что мы должны построить новую нормальность. Поскольку для изобретения эффективного лечения и вакцины еще требуется время, мы все должны и дальше своим поведением защищать от коронавируса как самих себя, наших близких, так и все общество.

Мы должны стараться оставаться здоровыми, придерживаясь для этого дистанции и соблюдая требования гигиены. Заболев, нужно оставаться дома и избегать соприкосновения с другими людьми. Нам помогут в этом те рекомендации, правила и ограничения, которые продолжат действовать и в последующие недели.

Я верю, что мы, несмотря на трудности, сможем и дальше быть умными, осторожными и ответственными. Спасибо всем за ваши усилия!

Желаю нам сохранить здоровье и разум и в будущем!"

Чрезвычайное положение в Эстонии завершится в 00.00 в ночь с воскресенья на понедельник.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!

за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!