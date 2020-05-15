Ратас обратился к народу по случаю завершения чрезвычайного положения: это не означает немедленного возвращения к обычной жизни

"Дорогие соотечественники!
Правительство приняло решение завершить в воскресенье, 17 мая, длившееся более девяти недель чрезвычайное положение. Поскольку в результате наших общих усилий и взаимопомощи ситуация с коронавирусом значительно улучшилась, для борьбы с ним чрезвычайное положение нам больше не нужно.
Однако это не означает немедленного возвращения к обычной жизни. Вирус никуда ни делся ни из Эстонии, ни в мире. Завершение чрезвычайного положения означает, что мы должны построить новую нормальность. Поскольку для изобретения эффективного лечения и вакцины еще требуется время, мы все должны и дальше своим поведением защищать от коронавируса как самих себя, наших близких, так и все общество.
Мы должны стараться оставаться здоровыми, придерживаясь для этого дистанции и соблюдая требования гигиены. Заболев, нужно оставаться дома и избегать соприкосновения с другими людьми. Нам помогут в этом те рекомендации, правила и ограничения, которые продолжат действовать и в последующие недели.
Я верю, что мы, несмотря на трудности, сможем и дальше быть умными, осторожными и ответственными. Спасибо всем за ваши усилия!
Желаю нам сохранить здоровье и разум и в будущем!"
Чрезвычайное положение в Эстонии завершится в 00.00 в ночь с воскресенья на понедельник.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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