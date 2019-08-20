Ратас о выражении недоверия: славно, что Партия реформ сделала первое политическое начинание за это лето

На вопрос, должен ли Хельме извиниться перед Эльмаром Вахером, Ратас ответил, что в обществе никогда не бывает слишком много прощения и извинений.

Что же премьер думает о намерении реформимстов выразить ему недоверие? "Как по мне, это славно, что Партия реформ сделала первое политическое начинание за это лето. Bм же сложно быть в оппозиции".

Несмотря на все проблемы, связанные с работой правительства, Ратас подытожил: "У нас было прекрасное лето".