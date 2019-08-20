Ратас о выражении недоверия: славно, что Партия реформ сделала первое политическое начинание за это лето
Партия реформ решила выразить недоверие премьер-министру Юри Ратасу в связи с незаконной попыткой EKRE убрать с должности главу полиции. После встречи с президентом Ратас подтвердил, что и он, и Март Хельме работают для того, чтобы сохранить рабочий покой.
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