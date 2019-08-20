Ратас о выражении недоверия: славно, что Партия реформ сделала первое политическое начинание за это лето(4)
Партия реформ решила выразить недоверие премьер-министру Юри Ратасу в связи с незаконной попыткой EKRE убрать с должности главу полиции. После встречи с президентом Ратас подтвердил, что и он, и Март Хельме работают для того, чтобы сохранить рабочий покой.
Русские слова, которые не стоит произносить за границей
Шведская писательница исколесила РФ и сошла с ума
Немецкие СМИ назвали пять самых красивых русских имен для детей
Идея снизить в КР штрафы за нарушения ПДД понравилась не всем