20.08.2019, 09:10

Ратас о выражении недоверия: славно, что Партия реформ сделала первое политическое начинание за это лето

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rus.delfi.ee
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Партия реформ решила выразить недоверие премьер-министру Юри Ратасу в связи с незаконной попыткой EKRE убрать с должности главу полиции. После встречи с президентом Ратас подтвердил, что и он, и Март Хельме работают для того, чтобы сохранить рабочий покой.

На вопрос, должен ли Хельме извиниться перед Эльмаром Вахером, Ратас ответил, что в обществе никогда не бывает слишком много прощения и извинений.

Что же премьер думает о намерении реформимстов выразить ему недоверие? "Как по мне, это славно, что Партия реформ сделала первое политическое начинание за это лето. Bм же сложно быть в оппозиции".

Несмотря на все проблемы, связанные с работой правительства, Ратас подытожил: "У нас было прекрасное лето".

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