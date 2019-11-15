Ратас о возможной поездке Кальюлайд в Москву: в конечном итоге это решение принимает президент

"Если такое приглашение вообще поступит, оно поступит президенту", — передает rus.err.ee слова, сказанные Ратасом в интервью "Радио 4".

При этом личное отношение Юри Ратаса к возможной поездке Керсти Кальюлайд на парад в Москву не изменилось.

"Если официальное приглашение поступит,то нужно все взвесить, учесть позиции наших партнеров и союзников, а также ситуацию в отношениях между Эстонией и Российской Федерацией. Я говорил уже, что в конечном итоге это решение принимает президент. Моя личная позиция, что, если президент решит ехать в Москву, я ее в этом поддержу", — заключил Ратас.