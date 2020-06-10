Ратас о скандальном пожертвовании: если бы там было что-то криминальное, я бы подал в отставку

”Если бы мне было известно, что в этом пожертвовании есть что-то криминальное, то я бы не стоял здесь перед вами в качестве премьер-министра. И не через вотум недоверия, а через поданное собственноручно заявление об отставке. Мне неизвестно, чтобы в этом переводе было что-то криминальное. Насколько я знаю, не было”, — заверил Ратас.

Также он сказал, что Репс впервые общалась с совершившей пожертвование женщиной 27 мая, а не в апреле, как утверждает пресса.

После его речи и вопросов из зала в 14:00 началось заседание Рийгикогу.

Сморите прямую трансляцию!