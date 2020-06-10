Ратас о скандальном пожертвовании: если бы там было что-то криминальное, я бы подал в отставку
Председатель Центристской партии и премьер-министр Юри Ратас сказал сегодня на инфочасе Рийгикогу, что если бы ему было известно, что в скандальном пожертвовании было что-то криминальное, он бы подал в отставку.
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