Ратас о скандальном пожертвовании: если бы там было что-то криминальное, я бы подал в отставку(3)
Председатель Центристской партии и премьер-министр Юри Ратас сказал сегодня на инфочасе Рийгикогу, что если бы ему было известно, что в скандальном пожертвовании было что-то криминальное, он бы подал в отставку.
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