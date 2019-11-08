08.11.2019, 13:32

Ратас о скандале вокруг министра Ярвика: в правительстве нет места конфликту интересов или коррупционным подозрениям

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Ратас о скандале вокруг министра Ярвика: в правительстве нет места конфликту интересов или коррупционным подозрениям
Madis Veltman

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас считает, что возбуждение уголовного дела в связи с деятельностью советника министра сельской жизни — очень серьезный сигнал.

"Возбуждение уголовного дела против советника министра — очень сильный сигнал. Это требует четкого и адекватного ответа и от самого министра. Ни в политическом управлении, ни в правительстве нет места конфликту интересов или подозрению о коррупции.

Также во вчерашнем выпуске новостей ”Актуальной камеры” прозвучали серьезные обвинения в адрес самого министра сельского хозяйства Марта Ярвика. Я намерен встретиться с ним при первой же возможности, чтобы получить исчерпывающие объяснения и ответы", — написал Ратас в соцсетях.

Как мы вчера сообщали, в отношении адвоката Урмаса Арумяэ, занимающего также пост советника министра сельской жизни Марта Ярвика, возбуждено уголовное дело: подозревают конфликт интересов.

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Ведущий прокурор госпрокуратуры Саскиа Каск сообщила, что в рамках уголовного дела проверяется, нарушил ли адвокат закон, когда консультировал министра в части деятельности находящегося в ведении министерства Департамента сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA), будучи одновременно защитником подозреваемого по делу, где потерпевшей стороной является PRIA.

Председатель Социал-демократической партии Индрек Саар и лидер Партии реформ Кая Каллас призвали министра сельской жизни Марта Ярвика оставить свой пост. Каллас сообщила после возбуждения уголовного дела в отношении советника Марта Ярвика, что ее партия дает министру время до понедельника, чтобы уйти в отставку. В противном случае в отношении него будет инициирован вотум недоверия.

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