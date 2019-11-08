Ратас о скандале вокруг министра Ярвика: в правительстве нет места конфликту интересов или коррупционным подозрениям

"Возбуждение уголовного дела против советника министра — очень сильный сигнал. Это требует четкого и адекватного ответа и от самого министра. Ни в политическом управлении, ни в правительстве нет места конфликту интересов или подозрению о коррупции.

Также во вчерашнем выпуске новостей ”Актуальной камеры” прозвучали серьезные обвинения в адрес самого министра сельского хозяйства Марта Ярвика. Я намерен встретиться с ним при первой же возможности, чтобы получить исчерпывающие объяснения и ответы", — написал Ратас в соцсетях.

Как мы вчера сообщали, в отношении адвоката Урмаса Арумяэ, занимающего также пост советника министра сельской жизни Марта Ярвика, возбуждено уголовное дело: подозревают конфликт интересов.

Ведущий прокурор госпрокуратуры Саскиа Каск сообщила, что в рамках уголовного дела проверяется, нарушил ли адвокат закон, когда консультировал министра в части деятельности находящегося в ведении министерства Департамента сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA), будучи одновременно защитником подозреваемого по делу, где потерпевшей стороной является PRIA.