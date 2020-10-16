Ратас о распространении коронавируса: нынешняя ситуация очень тревожная

По словам премьер-министра Юри Ратаса, лидеры стран-членов ЕС будут проводить регулярные видеоконференции для обсуждения выхода из кризиcа здравоохранения и более быстрой и эффективной координации своей деятельности.

”К сожалению, вирус снова быстро распространяется в Европе, и нынешняя ситуация очень тревожная. Эпидемиологическая обстановка и ограничения, введенные для предотвращения распространения вируса, сильно различаются в государствах-членах. В свете этого сотрудничество между нами и с Еврокомиссией еще более необходимо для контроля ситуации и избежания путаницы, которая у нас была весной”, — подчеркнул Ратас. Государства-члены и Европейская комиссия продолжат обсуждение, например, самоизоляции, методов тестирования и взаимного признания результатов тестов.

Европейский совет высоко оценил работу по обеспечению населения вакциной против COVID-19, проделанную на уровне ЕС. По словам Ратаса, в этом вопросе крайне необходим единый подход. ”Конечно, самое главное — это качество и безопасность вакцины. Эстония сделает все возможное для того, чтобы начать использовать вакцины, как только она будет разработана”, — сказал премьер. Вчера Европейская комиссия выпустила инструкции для государств-членов по применению вакцины, которые затрагивают такие вопросы, как доступность, целевые группы, качество и безопасность, а также готовность и взаимодействие между государствами-членами.

В настоящее время вакцины разрабатываются и выводятся на рынок в ускоренном порядке, в то время как Европейская комиссия ведет переговоры о предварительных закупках с несколькими фармацевтическими компаниями, чтобы гарантировать получение гражданами Европы вакцины от COVID-19.

В ходе дискуссии о внешней политике лидеры стран-членов ЕС говорили об укреплении партнерства с Африкой. По словам премьер-министра Ратаса, цель состоит в том, чтобы активизировать сотрудничество с африканскими странами в политике, экономике, вопросах безопасности и климата, а также решать вопросы миграции.

Ратас сказал, что в поддержке устойчивого развития африканских стран Эстония делает упор на цифровизацию и инновационные зеленые технологии. ”Мы участвовали в сотрудничестве в деле развития с несколькими странами — например, с Нигерией и Тунисом в области электронного управления, а также с Ганой и Угандой в области образования”, — сказал премьер-министр.